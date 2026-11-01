Kayseri Melikgazi'de Altınoluk'ta genç kadın ağır yaralı bulunup hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kayseri Melikgazi'de Altınoluk'ta genç kadın ağır yaralı bulunup hastaneye kaldırıldı

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Kayseri Melikgazi\'de Altınoluk\'ta genç kadın ağır yaralı bulunup hastaneye kaldırıldı
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Kayseri Melikgazi\'de Altınoluk\'ta genç kadın ağır yaralı bulunup hastaneye kaldırıldı
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Kayseri Melikgazi'de Altınoluk Mahallesi'nde bina önünde hareketsiz yatan genç kadın bulundu; ağır yaralı olduğu belirlendi. İlk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadının düşerek yaralandığı tahmin edilirken polis soruşturma başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir genç kadın, bina önünde ağır yaralı halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, apartman sakinlerinin bina önünde hareketsiz halde yatan bir kadın olduğunu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde ağır yaralı olduğu tespit edilen kadının kimliğinin S.T. (18) olduğu belirlendi. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kadının düşerek yaralandığı tahmin edilirken, polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiAltınolukMelikgazi3. SayfaKayseriGüncelPolisSon Dakika

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