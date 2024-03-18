Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay\'ın Annesi Vefat Etti

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ın annesi vefat etti.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ın annesi Hacı Kadın Akay, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti.
Hacı Kadın Akay, yarın Bünyan ilçesinde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - KAYSERİ
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağrıldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermeye çağrıldı.
Diyarbakır-Çınar yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun merkezli 'kripto para ve kripto para yatırımı' dolandırıcılığı ile ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı. Şüpheliler, kendilerini 'kripto para yatırım uzmanı' olarak tanıtarak insanları dolandırmışlardır.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir beton üretim fabrikasında meydana gelen sanayi tüpü patlamasında, Kar Beton Yönetim Kurulu Başkanı Osman Üçüncü hayatını kaybetti. Patlamada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i taburcu edildi. Üçüncü, Pendik'te tanınan bir iş adamıydı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Edremit Devlet Hastanesi müdür yardımcısı Muhammet A'nın evinin bulunduğu Kadıköy Mahallesi'nde bir kişi darbedildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından İ.E, O.T, S.T. ve T.A'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Bandırma-Karacabey karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kamyonetin şarampole girmesi sonucu meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü yaralanırken, yolcu olarak bulunan kişi ise ağır yaralandı. Yaralılardan biri hastaneye kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul'daki Yenikapı Miting Alanı'nda önceki gün düzenlenen nevruz programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtıkları tespit edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 19 Mart Salı günü düzenlenecek bir program nedeniyle Sağduyu Caddesi ve çevresindeki yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Vatandaşlardan toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi.
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