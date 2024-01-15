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Kayseri Talas'ta çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Kayseri Talas'ta çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katında çıkan yangında 3'ü çocuk 7 kişi dumandan hafif şekilde etkilendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale ederken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri Talas\'ta çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
15.01.2024 - 18:56,  Güncelleme: 18:57
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Kayseri'nin Talas ilçesinde bir evde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Bismil Sokak'ta 14 katlı bir apartmanın 3. katında bulunan evin oturma odasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında 3'ü çocuk 7 kişi dumandan hafif şekilde etkilendi. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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