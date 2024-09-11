Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 74 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 74 Şüpheli Yakalandı

Kayseri ve Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen Siberağ-6 operasyonlarında 74 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda çok miktarda para, otomobil ve dijital materyal ele geçirildi.

11.09.2024 08:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri ve Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik "Siberağ-6" operasyonları düzenlendi, hesaplarında 3 milyar 177 milyon 107 bin lira işlem hacmi bulunan 74 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri ve Diyarbakır merkezli Antalya, Kırklareli ve Yozgat'ta 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ve Örgüt Kurma suçlarına yönelik "Siberağ-6" operasyonları düzenlendi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kayseri merkezli Antalya, Kırklareli ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını B.İ.'nin yaptığı tespit edilen organizasyon içerisinde bulunan şüphelilerin, başkalarına ait banka hesaplarının para karşılığında temin edildiği ve 8 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıldığı, temin edilen banka hesaplarında yasa dışı bahisle bağlantılı 3 milyar 177 milyon 207 bin Türk lirası işlem hacmi bulunduğu, suçtan elde edilen gelirin soğuk cüzdanlara aktarılıp, bu soğuk cüzdanlarla yurt dışına çıkarak parayı akladıkları tespit edilen 58 şüpheli yakalandı. Ayrıca, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 2 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden, yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 16 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu toplam 74 şüpheli yakalanırken, 1 adet otomobil ile çok miktarda döviz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Otomobil, Kayseri, 3-sayfa, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 74 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:28 Aralarında anne ve babası da var Narin cinayetinin 23 şüphelisi adliyeye sevk edildi Aralarında anne ve babası da var! Narin cinayetinin 23 şüphelisi adliyeye sevk edildi
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
07:34 Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
23:16 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif’in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin
16:13 Yanlış eve giden işçiler, ev sahibinin evde olmadığı sırada evin mutfağını sona yeniledi Yanlış eve giden işçiler, ev sahibinin evde olmadığı sırada evin mutfağını sona yeniledi
15:53 Eczanede kan donduran olay İlaç almaya gittiği eşini defalarca bıçakladı Eczanede kan donduran olay! İlaç almaya gittiği eşini defalarca bıçakladı
15:51 Üsküdar’da kozmetik ürünler satan şirketin sahibi iş yerinin önünde öldürüldü Üsküdar'da kozmetik ürünler satan şirketin sahibi iş yerinin önünde öldürüldü
15:40 Şarkıcı Çağla, 10 yıllık evliliğinin neden bittiğini anlattı: Eşim, bizi Adana Demirspor için terk etti Şarkıcı Çağla, 10 yıllık evliliğinin neden bittiğini anlattı: Eşim, bizi Adana Demirspor için terk etti
15:39 Konya’da bir masaj salonunda kadın cesedi bulundu Konya'da bir masaj salonunda kadın cesedi bulundu
15:30 Prenses Charlotte’un anne ve babasının öpüşmesine verdiği komik tepki, Kraliyet hayranlarını gülümsetti Prenses Charlotte'un anne ve babasının öpüşmesine verdiği komik tepki, Kraliyet hayranlarını gülümsetti
14:40 MSB acı haberi duyurdu: Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan asker şehit oldu MSB acı haberi duyurdu: Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan asker şehit oldu
14:37 Fenerbahçe maçında 5 gol yiyen Çaykur Rizespor’da Gökhan Akkan ile yollar ayrıldı Fenerbahçe maçında 5 gol yiyen Çaykur Rizespor'da Gökhan Akkan ile yollar ayrıldı
14:37 Marmaris’teki evi kaçak mı Şahan Gökbakar ilk kez konuştu Marmaris'teki evi kaçak mı? Şahan Gökbakar ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 09:54:58. #1.13#
SON DAKİKA: Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 74 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement