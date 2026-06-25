Kaza Anı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
25.06.2026 09:23
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Kahramanmaraş'ta motosikletli çiftin ölümüne neden olan trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta nişanlı çift Ahmet İnce ile Mislina Akçakoyun'un hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İki farklı açıdan kaydedilen görüntülerde, motosikletin seyir halinde olduğu sırada aynı yönde ilerleyen iki otomobilin hızla geldiği ve otomobillerden birinin motosiklete çarptığı anlar yer aldı.

Kaza, 23 Aralık 2025 tarihinde Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Kazada Ş.K. idaresindeki otomobil, Ahmet İnce'nin kullandığı Mislina Akçakoyun'un da bulunduğu motosiklete çarpmış, çarpmanın etkisiyle motosikletteki çift yaşamını yitirmişti. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı.

Dava dosyasına giren iki ayrı güvenlik kamerası görüntüsünde, motosikletin yol üzerinde seyir halinde olduğu, aynı istikamette ilerleyen iki otomobilin ise hızla bölgeye yaklaştığı görüldü. Görüntülerde otomobillerden birinin motosiklete çarpmasıyla birlikte kazanın meydana geldiği görüldü. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede motosiklette bulunan Ahmet İnce ile Mislina Akçakoyun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya ilişkin soruşturma sonrası Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, kazaya neden olan otomobil sürücüsü Ş.K.'nin tutukluluk halinin sona ermesi ve serbest bırakılmasına karar verilmişti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Ahmet İnce, Akçakoyun, 3. Sayfa, Trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza Anı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika

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