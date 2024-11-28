Kaza Anında Sarıldılar

3.Sayfa

Kaza sonrasında birbirlerine sarılarak kurtarılmayı beklediler...O anlar kamerada

İş arkadaşları birbirlerine sarılarak kurtarılmayı bekledi

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de tanker ile ticari aracın çarpışması sonucunda, ticari araç savrularak çayırlık alana uçtu. Araç içerisinde sıkışan 2 iş arkadaşı yardım ekipleri gelene kadar, kendilerini kurtarmaya gelen vatandaşların kırdığı camlardan korunmak için birbirine sarılarak bekledi. O anlar kameraya böyle yansıdı

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi Dursunköy yol ayrımı mevkiinde tanker ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle ticari araç çayırlık alana savruldu. Araç içerisinde bulunan 2 kişi sıkıştı. İhbarlar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaşan kadar vatandaşların yardımıyla çıkartılmaya çalışılan 2 iş arkadaşı kurulan camlar yüzlerini kesmesin diye birbirine sarılarak kurtarılmayı bekledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi. Kurtarılan 2 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.