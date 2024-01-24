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Kaza Yapan Motosiklet Sürücüsü Ambulansı Beklerken Sigara İçti - Son Dakika
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Kaza Yapan Motosiklet Sürücüsü Ambulansı Beklerken Sigara İçti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen bir kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yattığı yerde ambulans beklerken telefonla görüşen sürücü, kendisine ikram edilen sigarayı içti. Kaza yerindeki kadın ve çocuklarının meraklı soruları dikkat çekti. Bir kişi ise kucağındaki çocuğuyla birlikte ambulansın kapısına kadar giderek içerideki müdahaleyi izletti. Motosiklet sürücüsüne yetersiz ehliyetten dolayı ceza uygulandı.

24.01.2024 - 14:42,  Güncelleme: 14:43
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Kaza yapan motosiklet sürücüsü yattığı yerde ambulansı sigara içerek bekledi

Kucağına küçük yaşta çocuğu alan bir kişi çocuğa ambulanstaki müdahaleyi izletti

Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklenen motosiklet, Alman uyruklu kadının kullandığı Hyundai markalı otomobile çarptı. Kazada ayağından yaralanan motosiklet sürücüsü, yattığı yerde ambulans beklerken bir taraftan telefonla görüşürken, diğer taraftan kendisine ikram edilen sigarayı içti. Kaza yerindeki kadın ve 2 küçük çocuğunun meraklı soruları, yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansa alınana kadar olanları yakından takip etmeleri dikkatlerden kaçmadı. Bir kişi ise kucağındaki küçük çocuğu ambulansın kapısına kadar götürüp içerideki müdahaleyi izletti.

Kaza; Sanayi Mahallesi Manavgat Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Alman uyruklu Renate Beatrix Eısermann isimli kadının kullandığı 07 LVD 05 plakalı otomobille, 2007 sokakta seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklenen Mustafa Emre Kaya'nın kullandığı 07 BJM 213 plakalı motosiklet çarpıştı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, motosikletle birlikte sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, bir araca dayanarak yerde yatan yaralı sürücü, bir taraftan telefonla birilerine haber verirken diğer taraftan vatandaşların ikram ettiği sigaranın keyfini çıkardı. Yaralı sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Meraklı aile

Kazanın ardından 2 küçük çocuğuyla birlikte olay yerine gelen bir kadın ve çocuklarının kaza ile ilgili meraklı soruları dikkatlerden kaçmadı. Kadın ve 2 çocuğu yaralı ambulansa alınıp hastaneye götürülünceye kadar olay yerinden ayrılmadı.

Yetersiz ehliyete ceza

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin kaza sonrasında yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün ehliyetinin motosiklet kullanmak için yetersiz olduğu belirlendi. Motosiklet sürücüsüne ve motosiklet sahibine yetersiz ehliyetten dolayı ayrı ayrı 6 bin 439 TL para cezası uygulandı.

Kaza Yapan Motosiklet Sürücüsü Ambulansı Beklerken Sigara İçti
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kaza Yapan Motosiklet Sürücüsü Ambulansı Beklerken Sigara İçti - Son Dakika


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