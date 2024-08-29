Kaza yaptırdı, olay yerinden kaçtı - Son Dakika
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Kaza yaptırdı, olay yerinden kaçtı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosiklet, aniden yaya geçidine çıkan motosiklete çarpmamak için frene basınca devrilerek palmiyeye çarptı. Yüzünün palmiyeye çarparak yaralanan motosiklet sürücüsü, kaza yapmasına neden olan motosiklet sürücüsünün motosikletine binip kaçtığını söyledi.

29.08.2024 23:09
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Kaza yaptırdı, olay yerinden kaçtı

Aniden yaya geçidine çıkan motosiklete çarpmamak için frene bastı yüzünü palmiye ağacına çarptı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosiklet, aniden yaya geçidine çıkan motosiklete çarpmamak için frene basınca devrilerek palmiyeye çarptı.Yüzünün palmiyeye çarparak yaralanan motosiklet sürücüsü, kaza yapmasına neden olan motosiklet sürücüsünün motosikletine binip kaçtığını söyledi.

Kaza; Aşağı Hisar Mahallesi Antalya Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yapay şelale istikametinden Sarı Köprü istikametine seyir halindeki Berke Can Hafiz'in kullandığı 07 GGE 53 plakalı motosiklet, yaya geçidine geldiğinde kaldırımdan aniden yaya geçidine çıkan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosiklete çarpmamak için frene bastığında kayarak refüjde bulunan palmiyeye çarptı.Yüzünü palmiyeye çarparak yaralanan motosiklet sürücüsü Berke Can Hafiz, kazaya neden olan motosiklet sürücüsünün hiç bir şey olmamış gibi motosikletine binerek hızla uzaklaştığı motosikletin plakasını alamadığını söyledi.

Yaralı sürücü, trafik ekiplerinin işlemlerinin tamamlamasının ardından motosikletini iterek tamirciye gittiği, buradan da kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği bildirildi.

Trafik ekiplerinin kaza ile ilgili işlem yaptıkları sırada yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen 2 motosiklet sürücüsü ceza yemekten kurtulamadı

Kaynak: İHA

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