Kazada hayatını kaybeden avukat ağlattı
SAMSUN - Gümüşhane'de duruşma dönüşü kazada hayatını kaybeden Av. Öznur Taş için Samsun Adliyesi önünde düzenlenen törende meslektaşları gözyaşı döktü.
Samsun Barosu avukatlarından Öznur Taş, dün Bayburt'ta katıldığı duruşmadan Samsun'a dönerken Gümüşhane'de kullandığı 55 AV 863 plakalı cip yoldan çıkarak takla attı. Kazada Av. Öznur Taş olay yerinde hayatını kaybetti.
Öznur Taş için uzun yıllardır görev yaptığı Samsun Adliyesi önünde tören düzenlendi. Törene, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Fahri Gülay, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Öznur Taş'ın babası Reşat Taş, yakınları, hakim, savcı ve adliye çalışanları ile avukatlar katıldı.
Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran törende yaptığı konuşmada, "En zor konuşmalardan biriyle karşınızdayım. Her zaman sevgiyle bizi karşılayan ve içinden çıkamadığımız dosyalarda hukuki bilgisine güvendiğimiz, gerçekten insanlığı ve arkadaşlığı yanında hukukçuluğu da harika bir insandı Öznur. Hepimizi eksik bıraktı, hiç tamamlanmamak üzere. Biz Öznur'u çok sevdik. Onunla vedalaşmak çok zor" dedi.
Eski Baro Başkanı Av. Arif Yılmaz Üney ise yaptığı konuşmada, "Yargı görevini yaparken hayatını kaybedenin ardından söylenecek tek şey var, meslek şehidi. Meslektaşımız meslek şehididir. Meslektaşlarına örnek olmuş bir insandır" diye konuştu.
Meslektaşları, ailesi ve yakınları Av. Öznur Taş için gözyaşı döktüler.
Taş, Büyük Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığında toprağa verildi.
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