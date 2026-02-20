Kazada Hayatını Kaybeden Baba ve Oğlu Uğurlandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde kamyonetin karşı şeride geçerek minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden pazarcı baba ve oğlu Serinhisar'da son yolculuklarına uğurlandılar.

Denizli'nin Tavas ilçesi Akyar Mahallesi Muğla karayolu üzerinde meydana gelen kazada 20 VD 868 plakalı kamyonetin sürücüsü Ramazan Çolak, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet karşı şeride geçerek yan yattı. Karşı şeride geçen kamyonet, o sırada karşı yönden gelmekte olan ve sürücülüğünü Mehmet E.'nin yaptığı 20 AIF 345 plakalı hafif ticari minibüsle çarpıştı. Çarpışma sonucu kamyonet sürücüsü Ramazan Çolak ve araçta bulunan oğlu Ahmet Emre Çolak olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden baba ve oğlunun şarküteri ürünleri üzerine pazarcılık yaptıkları, Tavas pazarında satış yaptıktan sonra ikamet ettikleri Serinhisar ilçesine dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Ramazan Çolak ve oğlu Ahmet Emre Çolak için Serinhisar Çarşı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğlu Serinhisar Mezarlığı'nda toprağa verildi. - DENİZLİ