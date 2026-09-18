Kazada ölen sürücünün kardeşi, Şoför uyuşturucu kullandı - Son Dakika
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Kazada ölen sürücünün kardeşi, Şoför uyuşturucu kullandı

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Kazada ölen sürücünün kardeşi, Şoför uyuşturucu kullandı
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Ankara Mamak'ta 12 Eylül'de beton mikserinin çarptığı otomobilin sürücüsü Gökhan Kurt hayatını kaybetmişti. Sürücünün kardeşi Alperen Kurt, tutuklanan mikser şoförünün uyuşturucu madde etkisinde olabileceğini ve kazadan önce de kullandığını beyan ettiğini ileri sürdü.

Ankara'da beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün kardeşi, kazaya neden olan mikser sürücüsünün uyuşturucu madde etkisinde olabileceğini iddia etti.

12 Eylül'de Mamak ilçesi Akşemsettin Mahallesi Doğukent Caddesi ile 1090. Sokak kesişiminde meydana gelen kazada, N.K.'nın (26) kullandığı 37 AEU 275 plakalı beton mikseri, yokuştan inen Gökhan Kurt (36) idaresindeki 06 DDZ 448 plakalı otomobile çarpışmıştı. Kazada sürücü Kurt hayatını kaybederken, otomobildeki B.A., S.O. isimli kadınlar ile A.K. ve B.K. yaralanmıştı. Gözaltına alınan N.K.'nın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Olayla ilgili konuşan Gökhan Kurt'un kardeşi Alperen Kurt, özel bir inşaat şirketinde çalışan beton mikseri sürücüsü N.K.'nın daha önce uyuşturucu kullanmaktan hakkında işlem yapıldığını öğrendiğini söyledi. Alperen Kurt, kazaya neden olan sürücünün olaydan 10 gün önce de uyuşturucu kullandığını beyan ettiğini ve kaza günü de kullanmış olabileceğini ileri sürdü. Ağabeyinin trafik kurallarına tamamen uyduğunu, hiçbir kusurunun olmadığını söyleyen Kurt, kamyon sürücüsünün süratli araç kullandığını ve kazadan önce dikkatinin yolda olmadığını öne sürdü.

"Kasıtlı bir şekilde vuruyor"

Kazadaki tüm suçun N.K.'da olduğunu ileri süren Alperen Kurt, "Olayı polisin beni aramasıyla öğrendim. Hastaneye gittiğimde ağabeyimi kaybettiğimi öğrendim. Olayı biraz daha araştırdığımda ağabeyimin yoldan çok hızlı geçtiğini beyan eden insanları gördüm ve biraz daha araştırdığımda ağabeyimin bir suçu olmadığını gördüm. Ağabeyim yola çıkmak için geldiğinde orada bekliyor, geçen araçlara yol vermeye çalışıyor. Ama mikser şoförü yoldan çok aşırı hızlı bir şekilde gelip, sol şeritten gelip sağ şeride hiç manevra yapmadan direkt benim ağabeyime kasıtlı bir şekilde vuruyor. Cinayet gibi bir kazaya sebep oluyor. Ağabeyimin aslında yoldan geçenleri beklemek için durduğu ama mikser sürücüsünün ya kendinde olmadığı ya farklı bir durum olduğunu düşünüyorum. İfadesinden öğrendiğim kadarıyla uyuşturucu madde kullanmaktan denetimde olduğunu öğrendim. Olay günü uyuşturucu kullanmadığını iddia ediyor ama 10 gün içerisinde uyuşturucu aldığını da söylüyor. Bununla ilgili tahliller alındı, sonuçlar daha çıkmadı" dedi.

"Mikser sürücüsü kendi şeridinde devam etmiş olsa hiçbir sorun yaşanmayacaktı"

Kamyon sürücüsünün kurallara uymadığını iddia eden Kurt, "Bizim aracımız beklemiş. Belki araç orada arıza yaptı, belki yukarı gidecek, bunu da bilmiyoruz. Herkes karşıya geçeceğini iddia ediyor ama araç orada 30-40 saniye boyunca hiç kıpırdamadan durmuş. Böyle bir durumda mikser sürücüsü kendi şeridinde devam etmiş olsa hiçbir sorun yaşanmayacaktı. Araç 21 metre boyunca sürüklenmiş. Buna rağmen ifadesinde, 'Ben 40-50 kilometre hızla gidiyordum' diyor. O hızla giden bir kamyon, çarptığı arabayı bu kadar çok sürükleyemez. Kazadan sonra kamyonundan inmesi bir buçuk dakika sürüyor. Araçtan çıkmıyor bile" diye konuştu.

"Ağabeyimin ölümüne neden olan sürücünün en ağır cezayı almasını istiyorum"

Hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden Kurt, "Ağabeyimin suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışıyorum. Benim ağabeyim orada kesinlikle karşıya geçmemiş, yol geçiş haklarını ihlal etmemiş, sadece beklemiştir. Orada resmen ecelini bekler gibi beklemiştir. Ölümüne neden olan sürücünün en ağır cezayı almasını istiyorum. Ağabeyimi öldürüp de sokaklarda gezmesine izin vermemeye çalışacağım" dedi.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıUyuşturucu3. SayfaAnkaraEylülSuçSon Dakika

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