Kazada ölen tır sürücüsü toprağa verildi
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Uşak-İzmir kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren tır sürücüsü memleketi Karabük’te toprağa verildi.
Uşak- İzmir kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren tır sürücüsü memleketi Karabük'te toprağa verildi.
"Volvocu" lakabıyla tanınan İsmail Çınar için Ovacık Merkez Müftü Şaban Şengül Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze namazına Çınar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Ahmet Şahin, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.
İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çınar'ın naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi.
Kaynak: İHA
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