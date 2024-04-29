Isparta'da görevli polis memuru otomobil kazasında şehit oldu - Son Dakika
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Isparta'da görevli polis memuru otomobil kazasında şehit oldu

Isparta\'da görevli polis memuru otomobil kazasında şehit oldu

Isparta'da görevli polis memuru Yonuz Turan, otomobilin çarpması sonucu şehit oldu. Kazada yaralanan diğer kişiler ise hastaneye kaldırıldı. Şehit polis memuru Yonuz Turan'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.

29.04.2024 18:51  Güncelleme: 19:00
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Isparta'da görevi başında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Yonuz Turan'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.

Isparta- Eğirdir karayolunun 3. kilometresinde meydana gelen kazada, Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda görevli askeri personel İlker A. idaresindeki 17 UY 843 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda radar uygulaması hazırlığı yapan Trafik Denetleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Yonuz Turan'a ve ardından 32 A 5953 plakalı trafik aracına çarpmıştı. Çarpışmanın şiddeti ile polis aracı ve polis memuru şarampole savrulmuştu. Kazada yaralanan Yonuz Turan, sürücü İlker A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ali K., Yunus Y. ve Murat E., Isparta Şehir Hastanesine kaldırılmıştı. Turan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit polis memuru Yonuz Turan'ın cenazesi, Isparta İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi. Törende şehit polisin eşi Aynur Turan ve çocukları güçlükle ayakta durdu. Anne babası ise sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi. Şehidin cenazesi cenaze aracına konulurken mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Törene Isparta Valisi Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Kahraman, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Doç Dr. Aydın Turhan, Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanı Tuğgenaral Ahmet Aşık, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek, şehidin ailesi, akrabaları ve mesai arkadaşları katıldı.

Şehit polis Turan'ın Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Alacamii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Isparta, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da görevli polis memuru otomobil kazasında şehit oldu - Son Dakika


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