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Kazada yaralanan sürücü, annesinin cenazesi başında saatlerce bekledi - Son Dakika
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Kazada yaralanan sürücü, annesinin cenazesi başında saatlerce bekledi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, sürücü olan Dursun Aydın'ın annesi hayatını kaybetti. Aydın, yaralı olmasına rağmen annesinin cenazesinin başında saatlerce bekledi.

Kazada yaralanan sürücü, annesinin cenazesi başında saatlerce bekledi
16.12.2023 - 23:19,
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Kazada yaralanmasına rağmen annesinin cenazesi başında saatlerce bekledi

Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole uçtu: 1 ölü 2 yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralanırken 1 kişi de hayatını kaybetti. Sürücü kazada yaralanmasına rağmen annesinin cenazesinin başında saatlerce bekledi.

Kaza Karabük- Kastamonu kara yolu Davutobası Köyü mevkiinde meydana geldi. Dursun Aydın idaresindeki 34 BCP 911 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazada Emine Aydınyaralanırken 98 yaşındaki annesi Emine Aydın da olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşlı kadının cenazesi incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sürücü Aydın, kazada yaralı olmasına rağmen hastaneye götürülmeyi reddederek saatlerce aracın başında bekledi.

Kaynak: İHA
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Safranbolu, Karabük, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kazada yaralanan sürücü, annesinin cenazesi başında saatlerce bekledi - Son Dakika


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