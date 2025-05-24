Kazadan Sonra Oyuncakla Hastaneye

Kazada yaralandı, oyuncağını elinden hiç bırakmadı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen elektrikli bisikletten düşen kadın ve oğlu yaralandı. Yaralı çocuk, oyuncağını elinden hiç düşürmedi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Yeniceköy Mahallesi Bin Konutlar mevkiinde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan Solmaz I. idaresindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen bisikletten düşen sürücü ve arkasındaki oğlu 2 yaşındaki Yusuf yaralandı.

Yaralı anne ve çocuğu olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Babası Erdal I.'nın kucağında hastaneye giren çocuğun, oyuncağını hiç elinden bırakmaması dikkat çekti. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.