Kazakistan'da Uçak Kazası: 2 Ölü

Kazakistan'ın Akmola bölgesinde hafif motorlu uçağın düşmesi sonucu pilot ve yolcu hayatını kaybetti.

Kazakistan'ın Akmola bölgesinde hafif motorlu Aerostar R40F UP-LA229 uçağı düştü. Akmola Bölgesi Sağlık İdaresinden yapılan açıklamada, 17 Ağustos'ta meydana gelen kazada pilot ve bir yolcu olmak üzere 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın dik düşerek yere çakıldığı görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ASTANA