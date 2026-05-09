Antalya'da Kazakistan uyruklu kadın evinde ölü bulundu
Antalya'da Kazakistan uyruklu kadın evinde ölü bulundu

09.05.2026 17:54  Güncelleme: 18:00
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, 43 yaşındaki Kazakistan uyruklu Darya Öztürk evinde hareketsiz olarak bulundu. Kadının ölümü şüpheli bulunarak cesedi adli tıp morguna kaldırıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 31. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazakistan uyruklu Darya Öztürk (43), öğle saatlerinde eşi tarafından evde hareketsiz halde bulundu. Eşinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen belediye tabibinin ölümü şüpheli olarak değerlendirmesi üzerine adrese Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı yönlendirildi. Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından Öztürk'ün cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Darya Öztürk'ün evli olduğu ve 7 yaşında bir kız çocuğu bulunduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

