Kazakistan Uyruklu Sporculara Saldırı: Taksi Şoförüne 16 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Kazakistan Uyruklu Sporculara Saldırı: Taksi Şoförüne 16 Bin TL Ceza

Kazakistan Uyruklu Sporculara Saldırı: Taksi Şoförüne 16 Bin TL Ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir taksi şoförü, görme engelli Kazakistan uyruklu bisiklet sporcularıyla tartışarak antrenöre saldırdı. Olayın ardından taksi sürücüsüne toplam 16 bin TL ceza uygulandı. Alanya Belediyesi, bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu belirtti.

16.01.2025 11:30  Güncelleme: 11:37
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Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halinde olan biri görme engelli Kazakistan uyruklu bisiklet sporcularının aracına çarptığı gerekçesiyle antrenörleri ile tartışıp eline vuran ve cep telefonunu düşüren taksi sürücüsüne 16 bin TL ceza uygulandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi Mola kavşağındaki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamp için ilçeye gelen Kazakistan uyruklu paralimpik takımı antrenörü Sultanmurat Miraliev (34) ve beraberindeki sporcular Polina Bratchikova ile Zhuldyz Kainarova antrenman için sürüş gerçekleştirdi. Bu esnada 2 kişilik bisiklette arka koltukta oturan görme engelli sporcunun yol kenarındaki ATV motora ayağını çarpması sonucu sporcular dengelerini kaybedip yere düştü. O esnada seyir halindeki 07 H 0737 plakalı taksi şoförü aracının çizildiğini iddia edip bisikletli sporcular ile tartışmaya başladı. Tartışma esnasında taksi şoförü antrenör Miraliev'in koluna vurup telefonunu yere düşürdü. Çevredeki vatandaşlar da durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sporcuların şikayetçi olmaması üzerine olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine harekete geçen Alanya Belediyesi zabıta ekipleri ise sporcuların konakladığı otele gitti. Yaşanan süreci yakından takip eden zabıta ekipleri taksi şoförü için cezai işlem uygulayarak gerekli süreci başlattı.

Olayı yurt dışı için gittiği programda öğrenen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik yaptığı açıklamada, turizm imajına zarar verecek hiçbir oluşuma müsaade etmeyeceklerini, buna kalkışan kim olursa olsun kanunlar çerçevesinde gerekli cezalar uygulanacağını söyledi.

"Alanya'mıza ve Türkiye'ye bakış açımızı değiştirmeyecek"

Yaşananları anlatan Sultanmurat Miraliev, otelden çıkıp antrenmana giderken Mola kavşağında bisikletin yolun sağında bulunan ATV motora çarptıktan sonra devrildiğini ve sporcular yere düştüğünü söyledi. Sol tarafta bulunan ticari taksi şoförünün düşme esnasında aracına zarar verildiği gerekçesiyle kendilerinden 3 bin lira istediğini söyleyen Miraliev, "Çok şiddetli şekilde bağırmaya başladı. Telefonumu düşürüp bana vurdu. Ben yıllarca Alanya'ya kampa geliyorum, sürücüler bize Avrupa'dan ve benim ülkem olan Kazakistan'dan daha saygılılar. Ama bugün böyle bir kötü olaya denk geldik. Çok üzücü bir olay ama bu bizim Alanya'mıza ve Türkiye'ye bakış açımızı değiştirmeyecek" dedi.

Sporcuların konakladığı otele gelerek yaşanan olay hakkında bilgi alan Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan Doğru ise, "Alanya'da yaşanan üzücü bir olay bir taksi esnaf arkadaşımızın antrenman için Kazakistan'dan gelen bir arkadaşımızı darp etmesi ve bunun üzerine Kemal Bey bizlere ulaşıp Alanya Belediyesi olarak neler yapabileceğimizi söyledi. Biz de zabıta ekiplerimiz ile beraber gerekli işlemlerin yapılmasını istedik. Şu anda tutanak tutuldu. Ekibi olarak biz konunun takipçisiyiz. Alanya'nın imajına zarar verilebilecek herhangi bir şeye müsaade etmeyeceğiz" dedi.

16 bin TL ceza uygulandı

Taksi sürücüsüne İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince SRC belgesi bulunmadığı için 13 bin 579 TL, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce de Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 28-ıı bendi (ticari taksicilik mesleğine yakışmayan tutum ve davranışlar) hükmü gereği 2 bin 953 TL idari para cezası olmak üzere 16 bin 532 TL idari ceza uygulandı.

Alanya belediyesinden açıklama

Konuyla ilgili Alanya Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise misafirperverliği ve hoşgörüsüyle tanınan Alanya'da bir taksi şoförünün bisiklet sporu yapmak üzere kente gelen yabancı bir misafirlere yönelik kabul edilemez bir tutum sergilemesinin herkesi derinden üzdüğü bildirildi. Açıklamada, "Belediye Başkan Vekilimiz Hasan Servet Ünlü ve Belediye Meclis Üyemiz Ayhan Doğru, bu üzücü olayın mağduru olan misafirimizi kaldığı otelde ziyaret ederek üzüntülerini iletmiş, olayın Alanya'mızın kültürüne ve değerlerine asla yakışmadığını vurgulamıştır. Belediyemiz, bu tür durumların tekrar yaşanmaması için gerekli tüm adımları atacak, yasal çerçevede uygulanabilecek en sert yaptırımların hayata geçirilmesi konusunda kararlılıkla hareket edecektir. Bu sürecin titizlikle takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz. Barışın, dostluğun ve hoşgörünün kenti olan Alanya'mızda, bu değerleri korumak ve tüm misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak en büyük önceliğimizdir" ifadelerine yer verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kazakistan Uyruklu Sporculara Saldırı: Taksi Şoförüne 16 Bin TL Ceza - Son Dakika

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