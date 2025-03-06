Kazaya Neden Olan Sürücü Hakim Karşısında

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1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü hakim karşısında

NEVŞEHİR - Nevşehir'de 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Adliye önünde bir araya gelen ölen gencin yakınları 'Arda için adalet istiyoruz' diyerek slogan attılar.

Geçtiğimiz Ocak ayında 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden sürücü İrfan Selman Karaca bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesine Tutuklu sanık İrfan Selman Karaca ile birlikte kazada hayatını kaybeden Tuğrul Arda Teryaki'nin anne ve babası ile birlikte, aynı kazada yaralanan Ekrem Korkutmaz hazır bulundu. Tutuklu sanık Karaca "Saatte yaklaşık 70 kilometre hızla giderken aydınlatmalardan dolayı keskin sola dönüşü fark etmedim ve savruldum. Hava yastıkları açılınca kaza yaptığımı anladım. Alkollü değildim, pişman ve üzgünüm." dedi. Kazada yaralanan Ekrem Korkutmaz ise "Arda ile yol kenarında duruyorduk. Arda telefondan bana bir şeyler gösterecekti. O anda araç bize çarptı. Arda 15-20 metre uzağa savruldu. Bende araç kullandığım için gelen aracın hızının saatte 140 kilometre civarında olduğunu tahmin ediyorum. Şahıstan şikayetçiyim." dedi. Duruşma salonunda göz yaşlarına hakim olamayan anne Tuğba Teryaki de şikayetçi olduğunu belirterek ". Çocuğumu temizlik işlerinde çalışarak büyüttüm. Tüm hayallerimiz yıkıldı. 17 yıllık emeğim heba oldu. Adalete çok güveniyorum" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederken, kazaya karışan aracın hız güvenlik kamera görüntüleri üzerinden bilirkişi tarafından hız tespitinin yapılması ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Hayatını kaybeden Teryaki'nin yakınları adliye önünde bir araya gelerek 'Arda için adalet' sloganı attı. Anne Tuğba Teryaki gazetecilere, sanığın tutukluluk halinin devam etmesinden dolayı memnun kaldığını dile getirerek; "Ben sahuru evlatsız yapıyorum, onlar da evlatsız yapacak. Ben bayramı evlatsız geçireceğim, onlar da evlatsız geçirecek. Adalete güveniyordum çok şükür doğru karar verildi. Devamı da inşallah doğru kararlar çıkacak. Benim çocuğum gibi başka çocuklarda ölmeyecek. Çocuklarını kurtarmaya paraları yetmeyecek. Adalet benim evladımdan yana" dedi.

Olay

Geçtiğimiz 11 Ocak'ta Raşit Bey Mahallesi Akın Sokak üzerinde meydana gelen kazada; İrfan Selman Karaca idaresindeki Audi marka 50 AK 703 plakalı araç, sürücüsünün aşırı hızlı seyretmesinden dolayı kontrolden çıkarak önce yolda yürüyen Tuğrul Arda Teryaki'ye ve Ekrem Korkutmaz'a çaptı. Savrulan otomobil ardından yol üstünde park halinde bulunan 50 DA 500 ve 40 AL 354 plakalı araçlara çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 yaya ve otomobil sürücüsü çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralanan Tuğrul Arda Teryaki tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü İrfan Selman K. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.