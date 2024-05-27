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Kazaya neden olan sürücü kaçarken kameraya yakalandı

ISPARTA - Isparta'da bir ticari taksi, karşısına çıkan otomobile çarpmamak için sürücünün direksiyonu kırması sonucu refüjdeki levha ve ağaca çarptı. Kazaya neden olan sürücünün olay yerinden kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece Isparta- Burdur karayolu Garand Palece Düğün Salonu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 T 0157 plakalı ticari taksinin sürücüsü M.P., kavşağa kontrolsüz çıkan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 32 AB 926 plakalı otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan taksi, refüjdeki levha ve ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari takside maddi hasar oluştu. Kaza anı ve otomobil sürücüsünün kaçtığı anlar ise taksinin güvenlik kamerasına yansıdı.