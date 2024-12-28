Kazdağları\'nda Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

3.Sayfa

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağları Hanlar mevkisinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bölgedeki kar kalınlığı 12 santimetreyi bulurken, ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ekipler yolun açık tutulması için yoğun bir mesai harcıyor.

Edremit Belediyesi ve Karayolları ekipleri, kapanan yolları açmak ve buzlanmayı önlemek için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve zincir takmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Bölgedeki vatandaşlar, zorunlu olmadıkça yüksek kesimlere çıkmamaları konusunda bilgilendiriliyor. - BALIKESİR