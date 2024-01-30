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Kazdağları'nda kar yüksekliği yer yer yarım metreye ulaştı, trafik akışı durma noktasına geldi

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit, Havran ve Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kalkım Beldesi arasında Kazdağları'nda kar yüksekliği yer yer yarım metreye ulaştı. Edremit-Yenice Karayolunda, Karayolları ve Edremit Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmasına rağmen zaman zaman durma noktasına geliyor. Ekipler yoğun kar ile mücadelede zorlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleri ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kalkım Beldesi arasında Kazdağları'nda iki gündür etkili olan kar yağışı poyraz fırtınası ile şiddetini artırarak devam ediyor. Hanlar, Kumluca, Handere ve Deve Boynu mevkilerinde kar yüksekliği yer yer yarım metreyi aştı.

Edremit Yenice karayolunda etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik ekiplerin yoğun çalışmasına rağmen zaman zaman durma noktasına geliyor. Bazı araçlar karlı yolda ilerlemekte zorluk çekiyor. Jandarma Trafik ekipleri kar lastiği, zincir ve çekme halatı olmayan sürücülerin yola girmesine izin vermiyor. Edremit Belediyesi'ne ait bir grayder, bir kepçe, karayollarına ait bir grayder, 2 kar küreme ve tuzlama aracı iki gündür aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Kar yağışının Çarşamba sabah saatlerine kadar bölgede etkili olması bekleniyor. Yetkililer zorunlu kalınmadıkça bu yol kesiminin kullanılmamasını veya kar lastiği, zincir ve çekme halatı ile bu yol kesimde seyahat edilmesi gerektiğini ifade ettiler.