Kazdağları\'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları Milli Parkı'nda çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kazdağları Milli Parkı sınırları içinde yer alan Hasan Boğuldu mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Alevlere bölgeye sevk edilen 8 arazöz, 50 yangın işçisi ve 2 helikopterle müdahale edildi. Yangında yaklaşık 500 metrekare ormanlık alan ile 4 bin metrekareye yakın zeytinlik zarar gördü. Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı. - BALIKESİR