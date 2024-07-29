Kazdağları Şahin Deresi Kanyonu'nda mahsur kalan dağcılar yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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Kazdağları Şahin Deresi Kanyonu'nda mahsur kalan dağcılar yaşadıklarını anlattı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Şahin Dere Kanyonunda mahsur kalan 10 kişi jandarma tarafından helikopter destekli operasyon ile kurtarıldı. Dağcılar, yaşadıklarını anlattı. Ancak dağcılara orman giriş yasağına uymadıkları için 25 bin lira ceza kesildi.

29.07.2024 21:41
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Kazdağları Şahin Deresi Kanyonu'nda mahsur kalan dağcılar yaşadıklarını anlattı

Helikopterle kurtarılan dağcılara orman giriş yasağına uymadıkları için 25 bin lira ceza kesildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesi Şahin Dere Kanyonunda Mahsur 10 kişi jandarma tarafından helikopter destekli operasyon ile kurtarıldı. Kanyonda mahsur kalan dağcılar yaşadıklarını anlattı.

Kazdağları'nda geceyi geçirmek zorunda kalan ve sabah jandarma tarafından helikopter ile kurtarılan 10 kişilik grup adına gazetecilere açıklama yapan Mert Topçuoğlu, "Biz İstanbul ekibiyiz. İstanbul'dan geliyoruz. Grubumuz tecrübeli bir grup doğa aktiviteleri konusunda. Şahinderesi kanyonunu geçmek istedik. Kanyon daha önce geçtiğimiz, tecrübe ettiğimiz bir kanyon. Arkadaşlarla beraber 10 kişilik grup halinde cam terasın oradaki yoldan devam ederek 10 km sonra dereye girdik. Tabii kanyon içerisinde kuru ve sulu bölümler, ip işleri olduğu için biraz vakit kaybettik. 10 kişilik grubun hareket kabiliyeti de biraz pratik olmadığından derede böyle bir yerde kaldık akşam7 gibi. Üşüme, su, yüzme artık kramplar yorgunluk vesaire derken arkadaşlarımızdan 1 -2 kişi biraz üşümeye başladı. Hipotermi riski gördük. Kenarda bir kayanın üstünde beklemek zorunda kaldık." Dedi.

Hiportermi tehlikesine karşı ateş yakarak gece boyunca ısındıklarını anlatan Topçuoğlu, "İstanbul'dan geride bıraktığımız ekiplerden telefon açıp bildirim yapmışlar dediğimiz saatte çıkamadığımız için. Orada sabahladık. Tabii bu süreçte bizimle irtibat kuran jandarma birimi olsun, AFAD birimi olsun ya da yerel kolluk kuvveti olsun yardım etmek için uğraştı. Aşağıdan yukarı gelmeye çalıştılar ama bir türlü çıkış yapamadılar. Gecelemek, geceyi orada geçirmek zorunda kaldık. Sabah sağ olsun kaymakam bey bu konuda desteklerini esirgemedi. Teknik ekipman dahil her şeyi bizim oradan çıkarmamız için kullandı. Devletimiz bu konuda çok yardımcı oldu kaymakam beyin öncülüğünde. Kendisine teşekkür ederim. Ekibimiz de kendisine minnettardır. Durum böyle işin açıkçası." dedi.

Sağlık durumlarında herhangi bir sıkıntı olmadığını da dile getiren Topçuoğlu "Geceyi geçirmek zorunda kaldığımız için hipotermi riskini düşürdük orada. Mecburen orada bazı şeyler yaptık. Sabaha kadar eski halimize geri döndük. Akşam hava durumu normal dışarıda şehir merkezinde hissedilen gibi değil. Eksiye düşüyor Şahinderesi kanyonu. Soyun soğukluğu da sıcaklığı da eksiye düşmeye başlıyor. Orada yeni doğuyor, doğduğu yerden akmaya başlıyor. Hem onun rüzgarı hem suyun soğukluğu derken biraz soğuk bir gece geçirdik diyebilirim. Isı ölçümü yapmadık. Çünkü birazda ışık problemimiz vardı. Zifiri karanlık, siyah bir noktada zaten her tarafının su olduğu bir kayanın üzerinde bekliyorduk. O yüzden pek sağlıklı hareket de yapamadık orada. Hayvanlar konusunda bir korkumuz yok. Sadece dediğim gibi doğanın şartları soğuk. Doğanın getirdiği soğuktan biraz endişe duyduk. Arkadaşların bazılarına o hafif düşmelerden kaynaklı aksamalar. Acaba içten bir zarar gördü mü diye yaşadığımız şeyler var. Onun dışında doğadan doğadaki varlıklardan korkan bir yapımız yok hepsini seviyoruz her şey güzel." Dedi. Kurtulan 10 kişilik ekip kurtarma çalışmalarında çalışma yürütün herkese teşekkür etmek için Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ı makamında ziyaret ettiler.

Ayrıca Şahin Deresi kanyonunda mahsur kalarak kurtarılan 10 kişilik ekibe Kazdağları'nda ormana girişleri yasak olması nedeniyle kişi başı 2052 lira idari para cezası kesildi ve adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kazdağları Şahin Deresi Kanyonu'nda mahsur kalan dağcılar yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

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