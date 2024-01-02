Kdz. Ereğli'de batan Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatı aranıyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde askeri mendireğe çarptıktan sonra batan Türk Bayraklı Kafkametler adlı kuru yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 45. gününde de devam etti.

Geçen 19 Kasım günü Kdz. Ereğli ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarptıktan sonra batan Türk Bayraklı Kafkametler adlı kuru yük gemisinin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 7 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları 45. günde de devam etti. Karadean ve denizden devam eden arama kurtarma çalışmalarında Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, AFAD ve diğer ekipler de katıldı. Çalışmalarda Nene Hatun Gemisi de hazır bulundu. Enkaz kaldırma şirketi de Denizcilik Genel Müdürlüğü kontrolünde arama ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor.