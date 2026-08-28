Festival alanındaki led ekran devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
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Festival alanındaki led ekran devrildi: 5 yaralı

Festival alanındaki led ekran devrildi: 5 yaralı
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Elazığ Keban'da düzenlenen Su ve Balık Festivali'nde fırtına nedeniyle LED ekran devrildi. Altında kalan 5 kişi yaralandı, festivalin ilk günü iptal edildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinden düzenlenen festival alanında bulunan led ekran rüzgarın etkisiyle devrildi. Olayda led ekranın altında kalan 5 kişi yaralanırken festivalin iptal olduğu bildirdi.

Olay, Keban ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe belediyesi tarafından düzenlenen ve bugün başlayan Keban Su ve Balık Festivali kapsamında Musa Coşkun Ortaokulu bahçeinde sahne kuruldu. Yüzlerce vatandaş ise etkinlik için alanda toplandı. Bu sırada çıkan fırtınayla birlikte sahne yanında kurulan led ekran devrildi. Led paneller altında kalan 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan yaşanan olay nedeniyle festivalin ilk günün iptal edildiği duyuruldu.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Festival, 3. Sayfa, Fırtına, Fırtına, Elazığ, Keban, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Festival alanındaki led ekran devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

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