Arnavutköy'de kaçan keçiler binanın çatısına çıktı
İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de sahibinden kaçan keçiler inşaat halindeki bir binanın çatısına kaçtı. Komedi filmlerini aratmayan anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde gerçekleşti. Sahibinden kaçan keçiler inşaat halindeki bir binanın çatısına kaçtı. Yaklaşık 10 keçiyi çatıda gören bir vatandaş şaşkınlık içerisinde o anları kayıt altına aldı. Komedi filmlerinin sahnesini aratmayan görüntüler görenleri şoke etti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Keçiler Çatıda Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika
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