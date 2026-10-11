Keçiören\'de drift yapan sürücüye vatandaş ihbarıyla 384 bin lira ceza kesildi

Keçiören'de drift yapan sürücüye vatandaş ihbarıyla 384 bin lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ovacık Mahallesi'nde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü vatandaş ihbarı üzerine yakaladı. Sürücüye 384 bin lira para cezası uygulanırken, şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keçiören'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 384 bin lira para cezası uyguladı.
Ankara'nın Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi'nde drift yaparak çevreye rahatsızlık veren ve trafikteki araçları tehlikeye düşüren sürücü, vatandaşın ihbarı üzerine polis ekiplerince yakalandı. Araca 384 bin lira para cezası uygulanırken, şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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