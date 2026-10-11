Keçiören'de drift yapan sürücüye vatandaş ihbarıyla 384 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Keçiören'de drift yapan sürücüye vatandaş ihbarıyla 384 bin lira ceza kesildi

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Keçiören\'de drift yapan sürücüye vatandaş ihbarıyla 384 bin lira ceza kesildi
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Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ovacık Mahallesi'nde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü vatandaş ihbarı üzerine yakaladı. Sürücüye 384 bin lira para cezası uygulanırken, şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keçiören'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 384 bin lira para cezası uyguladı.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi'nde drift yaparak çevreye rahatsızlık veren ve trafikteki araçları tehlikeye düşüren sürücü, vatandaşın ihbarı üzerine polis ekiplerince yakalandı. Araca 384 bin lira para cezası uygulanırken, şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
KeçiörenGüvenlikOtomobil3. SayfaOvacıkGüncelCezaSuçSon Dakika

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