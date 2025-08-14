Keçiören'de Gecekonduda Yangın

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, atıl gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Hisar Mahallesi'ndeki boş bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA