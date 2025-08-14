Ankara'nın Keçiören ilçesinde, atıl gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Hisar Mahallesi'ndeki boş bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Keçiören'de Gecekonduda Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?