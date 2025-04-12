Keçiören'de Öğrenciye Şiddet: 4 Çocuk Tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'nın Keçiören ilçesinde kız öğrencinin darbedilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında ilgili suça sürüklenen 4 çocuğun tutuklandığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "11 Nisan Cuma günü medyaya yansıyan haberlerden lise öğrencisi kız çocuğunun başkaca kız çocukları tarafından darp edilerek videoya kaydının alındığının anlaşılması üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında, eylemin mağduru olup Ankara'da bir lisede 9. sınıf öğrencisi olan 2010 doğumlu S. N. H.'nin ifadesine başvurulmuş, beyan ve video kaydı içeriğinden tespit edilen, 2011 doğumlu T. N.S., 2011 doğumlu N. K., 2011 doğumlu F.Ü. ve 2010 doğumlu E. N. T. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince Keçiören ilçesinde ikametlerinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan suça sürüklenen çocuklar tutuklanmaları talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilmiştir. Mahkemece sorgularını müteakip suça sürüklenen çocuklar T.N.S., N.K., F.Ü., E.N.T., TCK 109/2,3.b-f maddesinde düzenlenen 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Cebir Tehdit Kullanarak Çocuğu Hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanmıştır. Video kaydında yer almayan fakat olayla ilgili olabileceği değerlendirilen Y.A.C. ve K.Ü. hakkında Mahkemece adli kontrol kararı verilmiştir. 12 yaşından küçük olduğu anlaşılan S.K. kimlik tespiti yapılıp ailesine teslim edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" denildi. - ANKARA