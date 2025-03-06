Keçiören'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir otomobil üst geçidin ayağına çarptı, sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza gece saatlerinde Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarı'nda meydana geldi. 06 JJ 570 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek üst geçidin ayağına çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün alkollü olduğu öğrenildi. - ANKARA