Kedi Beslerken Düşen Adam Yaralandı

Bartın'da kedileri beslemek isterken yan bahçeye düşen vatandaş yaralandı.

Olay Sıtmayanı Caddesi Kemerköprü Mahallesi'nde yaşandı. Duvarın kenarından kedilere süt vermek isteyen adam dengesini kaybederek duvarın diğer tarafındaki bahçeye düştü. Yaralanan adamı gören mahalle sakinleri 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan vatandaş gerekli tetkikler için Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.