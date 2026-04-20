Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Erzincan'da bir binanın ikinci katında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan yaşlı bir kadın, kedisinin binanın ikinci katında sıkıştığını fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, dikkatli bir çalışma yürüterek kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Herhangi bir zarar görmeden kurtarılan kedi sahibine teslim edilirken, yaşlı kadın ekiplere teşekkür etti. - ERZİNCAN