Kemah'ta 80 Koyun Zehirlenerek Telef Oldu

03.03.2026 09:02
Erzincan'ın Kemah ilçesinde, 80 koyun yemden zehirlenerek telef oldu. Üretici büyük zararla karşılaştı.

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Şahintepe köyünde üretici Serkan Gülünay'a ait 80 koyun zehirlenerek toplu halde telef oldu.

Şahintepe köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üretici Serkan Gülünay, büyük bir zararla karşı karşıya kaldı.

İddiaya göre Gülünay'a ait 80 koyun, yemden zehirlenme şüphesiyle kısa sürede telef oldu. Olayın ardından büyük üzüntü yaşayan üretici, koyunların birçoğunun kuzulu olduğunu belirtti.

Yaşanan kaybın maddi ve manevi olarak kendisini derinden etkilediğini ifade eden Serkan Gülünay, özellikle annelerini kaybeden kuzuların durumuna dikkat çekti.

Gülünay; "Sabah 8'de koyunlara yem verdik. İçeri ettik, suyunu verdik 8-9 gibi. Emzirdik. İçeri ettik, öğle yemi geldi saat 12.30 - 13.00 gibi. Öğle yemini koyuna döktük, davarı yeme saldık. Davarı yeme saldık yemini yiyen düştü kurunun başına. Koyun düştü, kalkmadı daha. Yani zehir olsa bu şekil etkili olmaz yani. Yüzde yüz yemden. Ben yem zehirlenmesi de gördüm. Benim koyunum arpalığa da girdi, arpa da yedi. Yani bu şekilde ben kurunun başından yem yiyip de kurunun başına düştüğünü hiç görmedim. 50 senedir ben bu işlerle uğraşayım. Koyun yemini yedi, kurunun başına olduğu gibi yığıldı kaldı. Bunu yetkililere bildirelim, bizim çok zararımız var. Benim 300 tane koyunum, kuzusu önünde, 80 tanesi aynen can verdi.

Şikayette bulundum. Jandarmayı çağırdım, Tarım geldi. Yani bu yem zehirlenmesi olsa abi, yemin içine buna ne katmışlar? Fare zehri mi kattılar, keskin zehir mi kattılar? Köpek bile zehirlense 3 gün yaşıyor. Yani bu koyunun bu şekil zehirlenip düşmesi. Yeme saldık koyunu, yemesiyle koyun kurunun başına yığıldı.

Aşılarını da yaptım ben. Zehirleme aşısını, karma aşısını, çiçek aşısını yapmışım, şap aşısını yaptık. Yani hayvanlarımıza çok dikkat ediyorum. Bu yemi de 2 aydır ben veriyorum, fabrikadan alıyoruz süt besi olarak. Koyunlarımın işte kuzuları var, yavruları var. 2 aylık yavrular süt emiyordu. Şu anda hayvanlar içeride aç. 300 tane koyunun 80 tanesi olduğu gibi yığıldı kurunun başına. Bunların kuzuları da açlar."

Erzincan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Karakuş, üreticinin bulunduğu köye giderek incelemelerde bulundu.

Karakuş, sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, "Üreticimizin bizi aramasıyla konudan haberdar olarak olay yerine intikal ettik. Bize ilk söylediği; hayvanların yem yer yemez düşüp kendi halinde ölmeleriydi, ağzına köpük yığılarak. Büyük ihtimalle yem zehirlenmesi şüphesi var. Üreticimize geçmiş olsun. Bu sebeple Tarım İlçe Müdürlüğü olay yerine intikal etti. Jandarma gelip tutanaklarını tuttu. Numune alınarak laboratuvara gönderildi. Sonuca göre ölüm nedeni belli olacaktır. Üreticimize çok çok geçmiş olsun, bizler de bu sürecin takipçisi olacağımızdan emin olun" diye konuştu.

Yaşanan olay sonrası ilgili kurumların bölgede inceleme yaptığı, kesin ölüm nedeninin yapılacak analizlerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, 3. Sayfa, Kemah, Çevre, Son Dakika

