Kemal Akköse Cinayetinde Suçlamalar Büyüyor - Son Dakika
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Kemal Akköse Cinayetinde Suçlamalar Büyüyor

Kemal Akköse Cinayetinde Suçlamalar Büyüyor
18.07.2025 13:33
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Kemal Akköse cinayetinde eski eşler birbirini suçlayarak duruşmaya katıldı; annesi azmettiricilere ceza istedi.

İşe giderken tetikçi tarafından öldürülen Kemal Akköse cinayetinin son duruşmasında Kemal Akköse'nin ağabeyi tarafından oğulları öldürülen eski eşler birbirlerini suçladı. Kemal Akköse'nin annesi Aysel Akköse ise azmettiricilerin de en ağır cezayı almasını istedi.

Serinhisar ilçesi Aşağı Mahalle'de 10 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen olayda, leblebicide çalışan Kemal Akköse (25), işe gitmek için evden ayrılıp aracına bindiği sırada yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Aracın içerisinde pompalı tüfekle 3 el ateş edilen Kemal Akköse, olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kemal Akköse'nin, geçen yıl 17 yaşındaki İsmail Yalçın ve 19 yaşındaki Hasan Akköse'nin öldürülüp kuyuya atıldığı cinayetinin faili olarak tutuklu bulunan ve hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Mustafa Akköse'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Hasan Akköse'nin babası Yaşar Akköse, sosyal medyada intikam paylaşımları yapan anne Aynur Kural gözaltına alınırken, cinayetin faili Şakir Hüsünbeyi ise saklandığı bağ evinde yakalanmıştı. Anne Aynur Kural ve baba Yaşar Akköse "Kan gütme düşüncesiyle öldürme" ve "Azmettirme" suçlarından tutuklanırken, Şakir Hüsünbeyi'nde para karşılığı tutulduğu ortaya çıkmıştı. Devam eden soruşturma sonucunda anne Aynur Kural serbest bırakılmıştı.

Eski eşler birbirini suçladı

Kemal Akköse cinayetinin son duruşması dün Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. İzmir'de tutuklu bulunan baba Yaşar Akköse duruşma salonunda savunma yapma talebi nedeniyle Denizli'ye getirilirken, tetikçi Şakir Hüsünbeyi ise SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Salonda anne Aynur Kural, avukatlar ile Kemal Akköse'nin annesi Aysel Akköse ve babası Nail Akköse hazır bulundu. Savunmasını yapan baba Yaşar Akköse, konuyla alakasını olmadığını, eski eşi Aynur Kural'ın kendisine tuzak kurduğunu ifade etti. Tetikçiyi Aynur Kural'ın tuttuğunu ifade eden baba Yaşar Akköse, Şakir Hüsünbeyi'nin sadece işçisi olduğunu ileri sürdü.

Kendisine yöneltilen suçlamalara karşı söz hakkı verilen Aynur Kural ise eşinin kendisinden intikam almak amacıyla kendisini suçladığını iddia etti. Aynur Kural, "Geçmişte eski eşim Yaşar Akköse oğlumu yönlendirerek beni hedef göstermişti. Oğlum iki bacağımı kırdı. Ben o zamanda Yaşar Akköse'den şikayetçi olmuştum. Bu olay yüzünden Yaşar Akköse intikam almak amacıyla tetikçiyi benim tutuğumu söylüyor" dedi.

Şakir Hüsünbeyi ise madde bağımlısı olduğunu, Hasan Akköse ile arkadaş olduklarını, Hasan Akköse'nin ölümünün ardından psikolojik sorunlar yaşadığını belirterek Aynur Kural'ın kendisine para verdiğini bu sebeple cinayeti işlediğini ifade etti.

Mahkeme Başkanı Yaşar Akköse'den tetikçi Şakir Hüsünbeyi ile olaydan önceki gün keşif yaptığı anlara dair delilleri ve Kemal Akköse'nin ölümünden önce kendisini takip ettiğine dair delillere dair savunmasını istedi. Yaşar Akköse bu sorulara karşı cevapsız kaldığı görüldü.

Acılı anne azmettirenlerin en ağır cezayı almasını istiyor

Oğullarından birini cezaevine diğerini ise mezara gönderdiğini ifade eden Kemal Akköse'nin annesi Aysel Akköse, tetikçinin suçu üstlendiğini, azmettiricinin ise kendisini temize çektiğini vurguladı. Azmettiricinin de en ağır cezayı almasını istediğini ifade eden Aysel Akköse, "Ben azmettiricinin bu konuda en ağır cezayı almasını istiyorum. 5 gün önce takip etmiş, olaydan 1 gün önce de takip etmiş. Daha öncesinde bir yerde denk gelmişler ama benim oğlum fark etmemiş. Kiralık katil azmettiricinin yanında ama azmettirici kabullenmiyor. Azmettirici 'Hayır, ölen oğlumun annesi yaptırdı' diyor. Asla öyle bir şey yok. Azmettirici kişi ile beraber yaptılar kamera görüntülerde bile var. Annenin de vukuatları var. Beraber daha önce bizim eve basmıştı ve azmettirici kişiye yüklendi. Benim oğlumu öldürdüler, seni de öldüreceğim diye defalarca evimizi bastılar. Büyük oğlum cezasını aldı ve çekiyor. Küçük oğlumu almalarına gerek yoktu. Benim oğlum çocuğunu göremedi, doyamadı. Daha 1 yıllık evliydi. Değmez yani kiralık katile eroin parası için basıp da bu kadar can yakmaya değmezdi hayat. Onun için de bu azmettiricinin de ağırlaştırılmış müebbettin daha da ağırlaştırılmışını istiyoruz. En ağır cezayı alsınlar, benim oğlumun bir suçu yoktu. Bir kişi çıkıp da senin oğlunun da bir suçu var diyemez. Evet, büyük oğlum suçu işledi ve cezasını da alıyor ama o durumda bile küçük oğlum abisine 'Yapma' diye ikazda bulunurdu. Şimdi ise benden küçük oğlumu aldılar. Ellerine ne geçti. Bilmiyorum ellerine ne geçti anlayamıyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Politika, Cinayet, 3-sayfa, denizli, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kemal Akköse Cinayetinde Suçlamalar Büyüyor - Son Dakika

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