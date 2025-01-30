Kemalettin Özdemir'e 22 yıl hapis istemi - Son Dakika
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Kemalettin Özdemir'e 22 yıl hapis istemi

FETÖ'nün emniyet sorumlusuna terör örgütü kurma suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi.

30.01.2025 16:10
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FETÖ'nün sözde emniyet sorumlusu olduğu iddiasıyla "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanan sanık Kemalettin Özdemir hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Kemalettin Özdemir ile avukatı katıldı. Mahkemede savunma yapan Özdemir, "Ben bu durumu hanımefendinin beyanları ile öğreniyorum. 2003-2004'ten beri ben bu yapı ile mücadele ediyorum. Dolayısıyla kimler nasıl delil yerleştirdiler bilmiyorum" dedi.

"Özdemir'le 21 yıl boyunca birlikteydik"

Daha sonra söz verilen tanık B.Ç., "Eskiden 'hizmet' diye bilinen örgütün içindeydim öğrencilik yıllarımdan 2010 yılına kadar. Erzurum'da üniversitede iken İlhan Bey ile iletişimdeydim. Benim onlar hakkında olumsuz görüşlerim vardı, örgütten ihraç ettiler. Askerliğimi yaparken 1990 yılında birisi yanıma geldi ve 'Siz İlhan Bey'in yanındaymışsınız sizi emniyete alalım' dedi.

Sanık Özdemir de beni aradı, 'Sizin polis kolejine geçmenizi istiyorum' dedi. Ben de etrafımdaki insanlara sordum bana 'Emniyetin sormlusudur, abisidir, dediğini yapsan iyi olur' dediler. Daha sonra yakınlaştık ve 21 yıl boyunca birlikteydik" ifadelerinde bulundu.

Tanık ifadelerine karşı söz alan sanık Özdemir şunları söyledi:

"Tanığın ailesiyle ciddi bir problemi vardı. Ben de ailesini korumak amaçlı ailesi ile iletişimdeydim. Bunları, hayali senaryoları nasıl uyduruyor, anlayamıyorum. Bu hayali senaryolar nereden kuruluyor bilmiyorum. Uzun yıllar yurt dışında kaldım. Bunlar ne ara yaşandı anlayamadım."

SEGBİS üzerinden dinlenen diğer tanık Ü.A. da, "Örgütün emniyet sorumlusu olarak bilinirdi kendisi. Özellikle Mustafa Özcan cephesi Kemalettin Özdemir'e karşıydı ve mücadele ediyordu. Örgütü şu anda zaten Özcan yönetiyor. Mustafa Özcan, Kemalettin Özdemir'e düşmandı. Kemalettin Özdemir, 2006-2007 civarında görevden alındığını, buna direndiğini biliyorum" şeklinde konuştu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, yargılamanın uzayacağı dosyanın esasına ilişkin katkı sağlamayacağı değerlendirmesiyle diğer tanıkların dinlenmesinden vazgeçildiğini ifade etti. Mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, sanığın Fetullah Gülen'den talimat aldığı, özellikle emniyette yer alan polisleri eğittiği, Afrika'da görevlendirildiği ve burada görevlendirilecek isimleri seçmesi gerekçesiyle "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Mahkeme sanık Özdemir'in mütalaaya karşı savunma yapması için duruşmayı 18 Şubat'a erteledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kemalettin Özdemir'e 22 yıl hapis istemi - Son Dakika

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