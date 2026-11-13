Kemer Belediyesi şirketinin müdürü 80 milyon lira aktardığı iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kemer Belediyesi şirketinin müdürü 80 milyon lira aktardığı iddiasıyla tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kemer Belediyesi'nin şikayetiyle başlatılan soruşturmada, belediye şirketi müdürü Mustafa K. Y., kişisel hesabına 80 milyon lira aktardığı iddiasıyla tutuklandı. Belediye, şirket yetkilisinin SGK ve vergi dairesine ödeme yapmadığının anlaşıldığını açıkladı.

Kişisel hesabına 80 milyon lira aktardığı iddiası ile Kemer Belediyesi'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, belediye şirketinin müdürü Mustafa K. Y. tutuklandı. Kemer Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada "Şirket yetkilisinin SGK ve vergi dairesine ödeme yapmadığı anlaşılmıştır" denildi.

Antalya'da Kemer Belediyesi'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, kişisel hesabına 80 milyon lira aktardığı iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan belediye iştiraki şirketin müdürü Mustafa K. Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şirket müdürü Musta K. Y.'nin tutuklanmasının ardından Kemer Belediyesi tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2018 yılında 696 sayılı KHK ile kurulan Kemer Belediyesi Personel Limited Şirketi'ne 01/06/2018 tarihli 02 sayılı genel kurul kararı ile dönemin belediye başkanı M.G. tarafından şirket müdürü olarak M.K.Y. münferiden temsile yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Bu şirket Kemer Belediyesi'ne personel hizmeti vermek üzere kurulmuştur. Her ay sonu verdiği hizmet karşılığında mevzuat gereği şirket karı ve genel yönetim giderlerini ekleyerek düzenlemiş olduğu hakediş faturaları belediyemize intikal ettikten sonra ödemeler yapılmıştır. Belediye şirketine SGK ve vergi borçları için ödemeler yapılmasına rağmen 10/11/2026 tarihinde İller Bankası aracılığıyla aktarılan genel bütçe vergi gelirlerinden belediye ayrılan paydan (İller Bankası Payı) Kemer Belediyesi Personel Limited Şirketi'ne ait SGK ve vergi borçlarından ötürü kesinti yapıldığı tespit edilmiş olup, belediye yetkililerince bu kesintinin neden yapıldığı araştırılması sonucunda şirket yetkilisinin SGK ve vergi dairesine ödeme yapmadığı anlaşılmıştır. Bu konu ile ilgili bilgi almak için belediye yetkililerince şirket müdürü M.K.Y. defalarca telefon ile aranmış olup kendisine ulaşılamamış aynı zamanda çalışma ofisinde de olmadığı tespit edilmiştir. Bu durum belediyemizde şüphe uyandırmış olup belediye görevlileri ve bizzat Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu tarafınca cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

Kaynak: İHA
Sosyal Güvenlik KurumuKemer BelediyesiYerel Yönetim3. SayfaEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz Tarihi mesaj sonrası savaş uçakları havalandı İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası savaş uçakları havalandı
Kıraç, oğlu ve kızıyla ilk kez objektif karşısında: Müzik onlarda da var Kıraç, oğlu ve kızıyla ilk kez objektif karşısında: Müzik onlarda da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri İsrail’i rahatsız etti Ankara’dan sert yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt
Ormanda yasak aşk Karısı konumundan bulup bastı Ormanda yasak aşk! Karısı konumundan bulup bastı
4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında kahreden detay Facia büyüyebilirmiş 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında kahreden detay! Facia büyüyebilirmiş
Acemi Cadı’nın Ceren’i yıllar sonra ortaya çıktı Yeni mesleği şaşırttı Acemi Cadı'nın Ceren'i yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı
10:10
Eski takım arkadaşından Sergen Yalçın’a sert sözler: Taktik bilmez, yakında kovulur
Eski takım arkadaşından Sergen Yalçın'a sert sözler: Taktik bilmez, yakında kovulur
09:46
Seferler iptal, uyarılar peş peşe İstanbul dahil 11 ilde fırtına alarmı: İGDAŞ bile uyardı
Seferler iptal, uyarılar peş peşe! İstanbul dahil 11 ilde fırtına alarmı: İGDAŞ bile uyardı
09:42
A Milli Takım’da 44 yıl sonra bir ilk Tarihe geçen kötü seri
A Milli Takım'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seri
09:30
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
09:29
ABD’de İran korkusu Trump’ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
07:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri İsrail’i rahatsız etti Ankara’dan sert yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 10:15:51. #7.12#
SON DAKİKA: Kemer Belediyesi şirketinin müdürü 80 milyon lira aktardığı iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android