Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kayıp Çantayı Sahibine Teslim Etti

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Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sanat Sokağı'nda içerisinde yüklü miktarda para ve eşyalar bulunan çantayı sahibine teslim etti.

Tatil için Kemer'e gelen Erkan Bilmez ve eşi Melike Bilmez çifti, Kemer Belediyesi Sanat Sokağı'nı gezdikleri sırada çantalarının kaybolduğunu fark etti. Çift, kayıp çantayı ararken, Sanat Sokağı'nda devriye gezen Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de kendilerine teslim edilen ve içerisinde yüklü miktarda para, cep telefonu ile özel eşyaların olduğu çantayı sahibine ulaştırmak için çalışma başlattı. Zabıta ekipleri, yaptıkları araştırma sonrası çantanın sahibi olan Bilmez çiftine ulaşarak kayıp çantayı teslim etti. Bilmez çifti, duyarlı davranışlarından dolayı zabıta ekiplerine teşekkür etti. - ANTALYA