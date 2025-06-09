Kemer\'de Çalılık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Kemer'de henüz öğrenilemeyen bir nedenle çalılık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kuzdere Mahallesi Karataş mevkiisinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle çalılık alanda çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait su tankeri ile belediye personeli, itfaiye ekiplerine destek verdi. Yangın sonrası soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - ANTALYA