Doğa yürüyüşü sırasında ayağı kırıldı, jandarmanın helikopterli operasyonuyla kurtarıldı
ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşü yaptığı sırada düşerek ayağı kırılan 1 kişi, mahsur kaldığı alandan jandarma ekibinin helikopterli operasyonuyla kurtarıldı.
Olay, Beldibi Mahallesi'nde yaşandı. Ormanlık alanda yürüyüşe çıkan Ahmet Uluışık, ayağının kayması sonucu dengesini kaybedip düşerek yaralandı. Ahmet Uluışık'ın 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle JAK timi helikopter ile yarlıya ulaştı. Ayağında kırık tespit edilen Uluışık, ilk müdahalenin ardından halat yardımıyla helikoptere alındı.
Uluışık, helikopter transferi sonrası ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kemer'de Doğa Yürüyüşü Faciası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?