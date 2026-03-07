Elektrik malzemesi satan iş yerindeki yangın mahalleliyi sokağa döktü

Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir elektrik malzemesi satıcısında çıkan yangın mahalledeki vatandaşları sokağa döktü. Yangında iş yeri ve üst katındaki evde zarar meydana geldi.

Kemer ilçesi Yeni Mahalle'de Dr. Derviş Eroğlu Dörtyol Bulvarı üzerinde bulunan elektrikçide saat 23.00'da yangın çıktı. Alevler üst kattaki konutlara da sıçradı. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve su desteği amacıyla Kemer Belediyesi arazözleri sevk edildi. Ekipler, çevrede başka iş yerleri ve konut alanları olması nedeniyle, yangının büyümemesi için büyük gayret sarf etti. Yangının duyulması üzerine yüzlerce vatandaş olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını izledi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülürken, iş yeri ve üst kattaki bir evde de zarar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA