Kemer\'de Öğrenci Servislerine Denetim

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Antalya'nın Kemer ilçesinde öğrencilere taşıma hizmeti veren servislerin denetimleri gerçekleştirildi.

Antalya Kemer ilçe Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi tarafından görevlendirilen, Kemer Jandarma Komutanlığı, Kemer Emniyet Müdürlüğü ile Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personellerinden oluşan servis denetim komisyonu, ilçe genelinde servislerde denetimlerde bulundu. Öğrencilerin eğitim gördüğü okullara daha güvenli ve sağlıklı erişebilmeleri amacıyla yapılan denetimler kapsamında, kurallara uymayan servis şoförlerine gerekli uyarılarda bulunulurken, kurallara uyan şoförlere de teşekkür edildi. - ANTALYA