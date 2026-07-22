Kenan Kurt'tan Zafer Baybaba'ya Ziyaret - Son Dakika
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Kenan Kurt'tan Zafer Baybaba'ya Ziyaret

Kenan Kurt\'tan Zafer Baybaba\'ya Ziyaret
22.07.2026 06:59
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Erzincan eski İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Emniyet Müdürü Baybaba'yı ziyaret etti.

Erzincan eski İl Emniyet Müdürlerinden, Polis Başmüfettişi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'yı makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, emniyet teşkilatının yürüttüğü çalışmalar ile güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erzincan'da daha önce görev yapan Polis Başmüfettişi Kenan Kurt'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kenan Kurt, Erzincan, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kenan Kurt'tan Zafer Baybaba'ya Ziyaret - Son Dakika

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