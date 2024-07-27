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Kendi kendine harekete geçen otobüs, şoförlere çarptı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halinden harekete geçen sürücüsüz özel halk otobüsü, dışarda bekleyen özel halk otobüsü şoförlerine çarptı. Yaşanan talihsiz kazada, 2 sürücü yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde bulunan kapalı pazaryerinde meydana geldi. Şoför Yıldırım D. 16 M 06012 plakalı özel halk otobüsünü çalıştırıp lavaboya gitti. O sırada bir anda harekete geçen otobüs, dışarıda bekleyen diğer özel halk otobüsü şoförlerine çarptı. Çarpmanın ardından hızlanan otobüs, direğe çarparak durabildi. Kaza sonucu yaralanan şoförler Ferhat Y. ve Hayrettin Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.