Kendiliğinden Hareket Eden Araç Yayalara Çarptı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halindeki otomobil motorunda meydana gelen kısa devre nedeniyle kendi kendine hareket ederek yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Adıyaman Bulvarı üzerinde park halinde bulunan 33 EK 499 plakalı Fiat marka otomobil kendi kendine hareket ederek yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime Y., Sade Nur K. ve Musa Zekeriya A.'a çarptı. Meydana gelen kazada yayalar yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN