Kendini boşluğa bırakacaktı, duyduğu ses üzerine intihardan vazgeçti

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Düzce'de 33 yaşında olduğu öğrenilen genç bir kadın, oturduğu binanın çatısına çıkarak aşağı atlamak istedi. Çevredekilerin büyük korku yaşadığı o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

ARKADAŞININ SESİNİ DUYUNCA VAZGEÇTİ

Çevredekilerin ikna çabalarını duymazdan gelen genç kadın, tam atlayacağı esnada arkadaşının "Duygu lütfen yapma" demesi üzerine atlamaktan vazgeçti. İntihardan vazgeçen kadın, ardından hüngür hüngür ağladı.