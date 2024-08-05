Kendini boşluğa bırakacaktı, duyduğu ses üzerine intihardan vazgeçti - Son Dakika
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Kendini boşluğa bırakacaktı, duyduğu ses üzerine intihardan vazgeçti

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Düzce'de 33 yaşındaki bir kadın, binanın çatısına çıkarak canına kıymak istedi. Genç kadın, kendini boşluğa bırakacakken arkadaşı olduğu tahmin edilen başkan bir kadın, ''Duygu lütfen yapma'' diyerek yalvardı. Bunun üzerine genç kadın, intihar etmekten vazgeçti

05.08.2024 12:47
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Düzce'de 33 yaşında olduğu öğrenilen genç bir kadın, oturduğu binanın çatısına çıkarak aşağı atlamak istedi. Çevredekilerin büyük korku yaşadığı o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

ARKADAŞININ SESİNİ DUYUNCA VAZGEÇTİ

Çevredekilerin ikna çabalarını duymazdan gelen genç kadın, tam atlayacağı esnada arkadaşının "Duygu lütfen yapma" demesi üzerine atlamaktan vazgeçti. İntihardan vazgeçen kadın, ardından hüngür hüngür ağladı.

Kendini boşluğa bırakacaktı, duyduğu ses üzerine intihardan vazgeçti

Düzce, Psikoloji, 3.Sayfa, Toplum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kendini boşluğa bırakacaktı, duyduğu ses üzerine intihardan vazgeçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Çevre: Zaten Sow yapıyormuş demekki ( Duygu lütfen yapma ) .. Tamam 8 27 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: bırak bu ayakları reklam 10 19 Yanıtla
  • Ahmet Çak: ???? 1 7 Yanıtla
    Zafer El: yazık bu kadınlara modern kölelik tarih boyu hep aynı ezilenler önceden pazar yerlerinde teşhir ederlerdi 17 5
  • fatih mazlum: Gozler birakin atlasin diyen teyzeyi aradi :) hatirlarsiniz bir ara oyle biri vardi 1 1 Yanıtla

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