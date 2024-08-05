Düzce'de 33 yaşında olduğu öğrenilen genç bir kadın, oturduğu binanın çatısına çıkarak aşağı atlamak istedi. Çevredekilerin büyük korku yaşadığı o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Çevredekilerin ikna çabalarını duymazdan gelen genç kadın, tam atlayacağı esnada arkadaşının "Duygu lütfen yapma" demesi üzerine atlamaktan vazgeçti. İntihardan vazgeçen kadın, ardından hüngür hüngür ağladı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kendini boşluğa bırakacaktı, duyduğu ses üzerine intihardan vazgeçti - Son Dakika
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