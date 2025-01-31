Kendini Polis Tanıtan Dolandırıcı Yakalandı

Kendini polis olarak tanıtan şahıs, 132 bin lira dolandırdı
BİNGÖL - Bingöl'de kendisini polis olarak tanıtıp vatandaşın 132 bin 900 lirasını dolandıran şüpheli, Tekirdağ'da yakalandı. Şahıs getirildiği Bingöl'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli 1 şahıs kendisini polis olarak tanıtmak suretiyle vatandaşın 132 bin 900 lirasını dolandırma olayının şüphelisi
ekiplerin yaptığı operasyonla Tekirdağ'da yakalandı. Bingöl'e getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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