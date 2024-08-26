Kendisinden haber alınamayan 91 yaşındaki adam için arama çalışmaları başladı

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Kendisinden haber alınmayan 91 yaşındaki adam için arama çalışmaları başladı

BİLECİK - Bilecik'te kendisinden haber alınamayan 91 yaşındaki adam için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bilecik merkeze bağlı Gülümbe köyünde yaşayan Kamil Ş. isimli 91 yaşındaki adamdan haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ve arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Kendisinden haber alınamayan Kamil Ş. isimli yaşlı adam için ekipler hem karadan hem de havadan drone yardımıyla arama çalışmalarını başlattı.