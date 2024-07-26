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Kendisinden haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

NEVŞEHİR - Nevşehir'de kendisinden haber alınamayan bir kişi yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay Ürgüp ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Evde tek yaşadığı belirtilen 54 yaşındaki Gürşat Altay'dan, komşuları bir süre haber alınamadı. Yaşadığı evden gelen kokular üzerine şüphelenen komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla evin kapısını açtıran polis ekipleri eve girdiklerinde Gürşat Altay'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan adli muayenede Gürşat Altay'ın yaklaşık 10 gün önce öldüğü tespit edildi. Gürşat Altay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.