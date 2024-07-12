Kendisini yanlışlıkla başından vuran adam hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kendisini yanlışlıkla başından vuran adam hayatını kaybetti

Ankara'da, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı esnada tabanca ile yanlışlıkla kendisini başından vuran adam hayatını kaybetti. 45 yaşındaki Kerim Yücel, evinde sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın açtığı sırada elindeki tabancayı şakağına dayadı. Yanlışlıkla tetiği çeken ve alkolün etkisinde olduğu değerlendirilen Yücel, silahın ateşlenmesi üzerine başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan adam kurtarılamadı. Kuryelik işi uğraştığı öğrenilen Yücel'in cenazesinin yarın Karşıyaka Mezarlığında defnedileceği aktarıldı.

12.07.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kendisini yanlışlıkla başından vuran adam hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'da, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı esnada tabanca ile yanlışlıkla kendisini başından vuran adam hayatını kaybetti.

Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 45 yaşındaki Kerim Yücel, evinde sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın açtığı sırada elindeki tabancayı şakağına dayadı. Yanlışlıkla tetiği çeken ve alkolün etkisinde olduğu değerlendirilen Yücel, silahın ateşlenmesi üzerine başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan adam kurtarılamadı. Kuryelik işi uğraştığı öğrenilen Yücel'in cenazesinin yarın Karşıyaka Mezarlığında defnedileceği aktarıldı.

"Büyük ihtimalle alkol sebebiyle oldu"

Olayla ilgili konuşan Yücel'in arkadaşı Savaş Koç: "Mahalleden arkadaşımızdı. Olayı öğrendikten sonra evine

geldik. Kimse yoktu. Hastaneye gittik. Orada vefat ettiğini öğrendim. Üzüldük. Bunu yapacak birisi değildi. Kötü birisi de değildi ama alkol kullanırdı. Bu olayda büyük ihtimalle alkol sebebiyle oldu. Silahın içerisinde mermi olduğunu unutuyor herhalde. Silahı da göstermeye çalışırken kendisine ateş etmiş. Ne zamandan beri silahı vardı bilmiyorum. Kendi canına kıyacak birisi değil. Cesedi şu anda Adli Tıpta. Yarın da defin işlemleri yapılacak. Kimseyle bir sorunu yoktu" dedi.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Karşıyaka, Ankara, Olaylar, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kendisini yanlışlıkla başından vuran adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
15:59 Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü! Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı
15:27 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak
14:15 Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm
17:32 Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
16:39 Serdar Dursun’dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim Serdar Dursun'dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim
16:12 Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum
15:34 TFF’den resmi açıklama var İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler TFF'den resmi açıklama var! İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler
15:32 İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu
15:30 Alex’in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu Antalyaspor’dan açıklama gecikmedi Alex'in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu! Antalyaspor'dan açıklama gecikmedi
15:14 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada
15:00 Sharon Stone, ’Temel İçgüdü’ filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı Sharon Stone, 'Temel İçgüdü' filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 18:40:08. #1.13#
SON DAKİKA: Kendisini yanlışlıkla başından vuran adam hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement